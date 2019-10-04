محلل عراقي: حراك العراق سببه إحباط الشباب وعدم وفاء الحكومة بوعودها

وقال الشمري لوكالة "سبوتنيك"، رداً على سؤال حول أسباب ما يشهده العراق من حراك خلال الأيام الماضية: "إحباط الشباب نتيجة سوء أداء الطبقة السياسية، حيث لا يوجد ما يشكل بارقة أمل للشباب، وعدم وفاء الحكومة والبرلمان بوعودهما بعمل تغييرات جذرية، من حيث مكافحة الفساد وتوفير فرص عمل، مما شكَل صدمة لهؤلاء الشباب، بالإضافة إلى عوامل سوء الخدمات، واحتكار سلطة اتخاذ القرار وعدم مشاركة الشعب العراقي في اتخاذ القرارات، وإبعاد القطاعات العراقية عن تسلم المهام، والاعتماد على من يسمون بـ "عراقيي الخارج".

وأشار الشمري إلى أن الشباب العراقي قام بالتخطيط لهذا الحراك لمدة 3-4 أشهر في بغداد وعدد من المحافظات، وأن الهدف منه هو إسقاط النظام السياسي، وهو أمر ليس في مصلحة الأحزاب السياسية المسيطرة على المشهد.

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق، مظاهرات حاشدة مطالبة بإسقاط الحكومة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد. وأسفرت الاحتجاجات عن سقوط عشرات القتلى والمصابين من أبناء الشعب العراقي، واعتقال أكثر من 400 شخص.