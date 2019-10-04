قال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صباح صاروخين باليستيين، صباح اليوم، من وسط المناطق السكنية بمحافظة صنعاء، ليسقطا بعد إطلاقهما داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.
وقال المالكي، إن المليشيا الحوثية مستمرة بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني، بإطلاق الصواريخ البالستية، وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين.
وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية، لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يسقطون صاروخين فوق صعدة.. و"التحالف" يتعهد بتدمير قدراتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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