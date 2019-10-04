مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرق غزة

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty تظاهرات اسبوعية

وأكدت مصادر طبية في غزة مقتل الشاب الفلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي.

وأكد أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة في القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس، مقتل الشاب الفلسطيني برصاصة أطلقها جنود إسرائيليون.

أخبار ذات صلة

Advertisements

وكان شاب فلسطيني قد قتل بنيران اسرائيلية الأسبوع الماضي، خلال مواجهات على طول الحدود بين قطاع غزة واسرائيل، وفق ما أفادت مصادر طبية.

ومنذ مارس 2018، تشهد الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل تظاهرات اسبوعية تتخللها مواجهات، للمطالبة برفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عشرة أعوام.

ومذاك، قتل ما لا يقل عن 309 فلسطينيين بنيران إسرائيلية، فيما قتل ثمانية إسرائيليين.