لوحة «البرلمان المنقول» لبانكسي بـ 12,2 مليون دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيعت لوحة «البرلمان المنقول» لبانكسي، والتي تظهر البرلمان البريطاني تحتله قردة بمبلغ 9.9 مليون جنيه إسترليني (12.21 مليون دولار)، في مزاد علني مساء أمس في لندن، وهو مستوى قياسي لفنان الشارع الشهير.

وكان السعر القياسي السابق لإحدى لوحات الفنان الذي تبقى هويته لغزاً، 1.87 مليون دولار وسجل العام 2008 في مزاد في نيويورك. وعلق الفنان عبر حسابه على «إنستجرام»: «سعر قياسي للوحة لبانكسي. للأسف كنت فقدت ملكيتها»، وذلك بعدما باعها في 2011 للجهة التي طرحتها في المزاد.

تبلغ مقاسات اللوحة 4.2 متر بـ2.5 متر من دون الإطار، وكانت قيمتها مقدرة بمبلغ يراوح بين 1.5 مليون جنيه استرليني ومليونين (1.85 مليون دولار و2.5 مليون). وبيعت بعد 13 دقيقة من المزايدات الحامية شارك فيها 10 جامعين على ما ذكرت دار «سوذبيز» المنظمة للمزاد التي لم تكشف عن هوية الشاري.

تصوّر اللوحة قردة شمبانزي جالسة على المقاعد الخضراء لمجلس العموم في المكان الذي يجلس فيه عادة النواب البريطانيون.

قال أليكس برانشيك رئيس قسم الفن المعاصر الأوروبي في «سوذبيز» لدى تقديم العمل «لن يكون هناك توقيت أفضل من هذا لطرح اللوحة في المزاد»، واصفا ما يحصل في البرلمان البريطاني في الأشهر الأخيرة بأنه «مسلسل يومي».