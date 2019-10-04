شكرا لقرائتكم خبر عن ما ورائيات العقلية السلبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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عبد اللطيف الزبيدي

هل يُعقل أن يكون التفكير بطرائق سلبية، أداءً دماغياً جمعياً؟ السؤال الذي قد يبدو عبثياً لا طائل من ورائه هو: لماذا لم يكن الأداء الجمعي سائراً في الاتجاهات الإيجابية؟ العامل الذي قد يساعد على الفهم والتحليل، هو أن الهدم لا يحتاج إلى العقل والإرادة والقيم الإيجابية التنموية الإبداعية، التي تتوافر في البناء.

في هذا الأداء الدماغي السلبي نموذجان، أحدهما تمثله البلدان المتخلفة العاجزة عن الاهتداء إلى دروب التنمية الحضارية، فهي غير بناءة، ولكنها غير هدامة بمعنى النوايا التخريبية التدميرية بإصرار وتعمّد. والنموذج الآخر نراه في القطعان الجهنمية من المخططين الساديين المرضى على صعيد القيم الإنسانية والحضارية، أشكال برنارد لويس، وكيسنجر، والمحافظين الجدد، ومنظري الفوضى الخلاقة، كما نراه في المنفذين الروبوتيين الدمى المتحركة كعصابات «داعش» وأضرابها.

هذه الذئاب البشرية الشريرة تخطيطاً وتنفيذاً، لو قُدِّر لكوكبنا أن يُدار من قبل مخلوقات فضائية ذات تفكير علمي محايد، لكان تصنيفها أن تُعزل كحيوانات خطرة على الحياة، إلى أن تُعالج بتعديل المورّثات فتغدو لا عضاضة ولا نهاشة ولا لادغة. تأمل: برنارد لويس (الدال لا تنطق في الفرنسية وتلفظ في الإنجليزية) وبرنار هنري ليفي، اللغة كشافة المحجوب، فكلاهما «بَرّ نار».

شقاء البشرية مختزل مختصر في هذه التراجيديا المصيرية. لماذا لم تظهر فئات فاعلة نافذة فكراً وتخطيطاً مؤثرة في القرار، تنطلق من فكرة مثالية: تستخدم الإمبراطورية وزنها الدولي لجمع عشرة تريليونات في عشرة أعوام. التنمية الشاملة لكل شعوب الأرض لا تحتاج إلى أكثر من عشرة آلاف مليار دولار. هذا الرقم هو نصف الناتج الإجمالي للولايات المتحدة في سنة واحدة. هم يقولون إنهم أهدروا خمسة تريليونات (زايد ناقص) في أفغانستان والعراق فقط، لا غير، قبل سوريا وليبيا.

شرّ عابث وعبث شرّير. بارك الله في فلسفة التاريخ، فكل أحلام بسبوسة في مُخيْخات المخططات غير الإنسانية، تتراجع وتترهَّل يوماً فيوماً. أما وجوه النحس والبؤس التي نهشت العالم العربي بالتطرف العنيف فهي مجرد أدوات مؤقتة. المشكلة المزمنة هي في العقل العربي الجمعي الذي يتهيّب صعود الجبال الشاهقة في التنمية الشاملة. لو تصدح الشعوب: هل من ثورة علمية اقتصادية تقانية حضارية تشييدية ثقافية؟

لزوم ما يلزم: النتيجة التاريخية: كل تفكير إيجابي صالح، يغدو غريباً في ثمود الواقع العالمي.

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