موقعة مثيرة في الشامخة بين الوحدة وبني ياس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد:علي نجم

يسدل الستار اليوم على مباريات الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي بموقعة مثيرة، حين يحل الوحدة ضيفاً على بني ياس في الشامخة بحثاً عن نيل السعادة.

وسيشهد اليوم الختامي من المرحلة الثالثة مواجهتين في الفترة الأولى، حيث يستقبل عجمان على أرضه ضيفه الوصل، بينما سيكون شعار البقاء عنواناً لمواجهة الفجيرة مع خورفكان.

يلعب الوحدة في الشامخة وسط ارتفاع الروح المعنوية للاعبين بعد فوز «العنابي» في الديربي يوم الجمعة الماضي، وهو يحتاج إلى نيل السعادة للجولة الثانية على التوالي، حتى يضمن دخول دائرة المنافسين بقوة على قمة جدول الترتيب.

ويدرك «العنابي» الذي سيفتقد خدمات المدافع الدولي حمدان الكمالي أن نسيان نشوة الفوز بالديربي تبدو عاملاً في غاية الأهمية، ويأمل أن يواصل الهداف الأرجنتيني تيغالي مغازلة الشباك، بعدما افتتح التسجيل هذا الموسم في مرمى الجزيرة من نقطة الجزاء، وهو ما نجح به شريكه الإسباني كارليتوس أيضاً.

ولن يغفل الوحدة أن بني ياس نجح في إنهاء أول جولتين دون أن يمنى بالخسارة.

وبدل بني ياس جلده الفني بتولي الألماني وينفرد شايفر قيادة الفريق، ويتطلع «السماوي» إلى أول فوز بعد تعادلين، لذلك يحتاج إلى تلافي مشكلة اهتزاز شباكه، وإيجاد العلاج الأنسب لضمان عدم التأخر، خاصة أن قلب الأمور أمام منافس بقيمة الوحدة قد يكون ليس بالأمر اليسير، ما سيضع المزيد من المسؤولية على عاتق المدافع العملاق الصربي ساشا.

منعطف طريق

ويخوض فريق الوصل لقاء منعطف طريق حين يحل ضيفاً على عجمان على أرض الأخير في السادسة والنصف مساء.

ويسعى الوصل لأول انتصار هذا الموسم، بعدما اكتفى بنيل نقطة واحدة في أول جولتين، دون أن يعرف حلاوة الفوز بعد التعادل في المرحلة الأولى مع النصر، قبل أن يسقط في الثانية أمام العين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتاج الفريق الأصفر إلى أداء أكثر تميزاً من البرازيليين ليما وويلتون سواريز، وإن كان الأخير قد وضع بصمته التهديفية الأولى في شباك الزعيم في المرحلة السابقة.

ويحتاج الفريق الضيف إلى الحذر من خطورة عجمان الذي توهج في المرحلة السابقة وقلب تأخره أمام النصر بهدف إلى فوز بالثلاثة، ليضمن الحصول على النقطة الرابعة ويحقق أفضل انطلاقة في زمن الاحتراف.

وقام «البرتقالي» بعقد صفقة في الرمق الأخير بالتعاقد مع الغامبي تراولي بدلاً من النيجيري مينشاه، أملاً في تعزيز الشق الهجومي في تشكيلة المدرب الرمادي، حتى يشكل دعامة الى جانب كل من واسو وفاندر.

وتعتبر مباراة الفجيرة مع خورفكان مهمة للفريقين في رحلتهما من أجل البحث عن مكان دافئ في جدول الترتيب.

وصنع الفجيرة المفاجأة الأكبر هذا الموسم حتى الآن بالتغلب على الوحدة في المرحلة الأولى، لكنه عاد ليسجل سقوطاً كبيراً في المرحلة الثانية أمام شباب الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف.

وقد يعمد المدرب الجزائري مجيد بوقرة إلى إدخال تعديلات على هوية بعض عناصر تشكيلته الأساسية، بما قد يساعده على تحقيق الفوز الثاني.

ولن يكون خورفكان كما بدا في أول مرحلتين لقمة سائغة في لقاء اليوم، خاصة مع اكتمال عقد الفريق الذي قد يستفيد اليوم من خدمات الظهير أحمد دادا وصاحب الخبرة راشد عيسى بعد اكتمال أوراق قيدهما.

ويراهن كاميلي المدير الفني للفريق على قدرات الثلاثي البرازيلي بقيادة المدافع روبسون دي باولا وحيوية بيسمارك وتسديدات دودو، في الوقت الذي قد يزج المدرب البرازيلي بالقادم الجديد الأوزبكي خاجا.