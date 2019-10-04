كرم والشامي نجما احتفالات العام الجديد برأس الخيمة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحيي كل من الفنانة اللبنانية نجوى كرم، والمطرب وليد الشامي، حفل رأس السنة الجديدة 2020 في رأس الخيمة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل احتفالات العام الجديد في الإمارة، والتي يجرى التخطيط لها لتكون متميزة ومبدعة.

يقام حفل العشاء في «مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات»، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 1000 ضيف من مختلف أرجاء المنطقة، ينضمون أيضاً لمشاهدة عروض الألعاب النارية. تتضمن الاحتفالات عروض ألعاب نارية باستخدام طائرات ضوئية من دون طيار، في محاولة لتسجيل إنجازين جديدين باسم إمارة رأس الخيمة في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية. وتبدع طائرات الدرون تأثيرات بصرية غير مسبوقة، بدءاً من العد التنازلي للعام الجديد، وصولاً إلى التشكيلات التعبيرية التي ترمز إلى أهم معالم الإمارة باستخدام الليزر والألعاب النارية في ختام العرض. كما تتضمن النسخة الثانية من الاحتفالات استخدام القذائف اليابانية الهوائية للمرة الأولى في المنطقة، لإثراء العرض البصري الاستثنائي الذي سيستمتع به الزوار.

تتاح للعائلات فرصة الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة المناسبة لجميع أفراد الأسرة في مواقع متعددة في «جزيرة المرجان» المنطلق الرئيسي للفعاليات.