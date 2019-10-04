هدوء الأسواق ترقباً للنتائـج ينعكس على السيولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

سيطر التباين على أداء المؤشرات العامة خلال جلسة نهاية الأسبوع، وسط ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي 0.61%، واستقرار سلبي لمؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.06%، مع تراجع في مستويات السيولة يشير إلى حالة من التريث والترقب بين أوساط المستثمرين بسبب اقتراب النتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري.

تحركت السيولة في السوقين على أسهم قيادية منتقاة، لكنها تراجعت دون المتوسط اليومي لتصل إلى 226.5 مليون درهم، عبر تداول 121.6 مليون سهم، نفذت في 3211 صفقة.



الأخضر يكسو دبي



ارتد مؤشر سوق دبي المالي نحو الأخضر، مرتفعاً بنسبة طفيفة بلغت 0.61%، بنحو 17 نقطة، ليغلق عند 2761.02 نقطة، مدعوماً بارتفاع شبه جماعي للمؤشرات القطاعية وخاصة «العقار» و«الاستثمار».

وصعد قطاع العقار 1.7%، مع ارتفاع أسهم شركات «إعمار» بنسب متفاوتة، حيث ارتفعت «إعمار العقارية» 2.27% إلى 4.5 درهم، متصدراً تداولات السوق، بعدما شهدت 20.5 مليون درهم، كما ارتفع «إعمار مولز» 2.17% إلى 1.88 درهم، و«إعمار للتطوير» 0.25% إلى 4.09 درهم، وارتفع «داماك» و«ديار» بنسبة 1.56%.

وارتفع البنوك 0.21%، مع صعود «أملاك للتمويل» 14.84% إلى 0.387 درهم، بتداول 11.5 مليون درهم، حيث واصل السهم صعوده مع إعلان الشركة عن حصولها على حكم لصالحها بقيمة 780 مليون درهم، كما ارتفع «الإمارات دبي الوطني» 0.39% إلى 12.95 درهم، و«جي إف إتش» 1.27% إلى 0.879 درهم.

وصعدت الأسهم الرئيسية في قطاع الاستثمار، ما دفع بالمؤشر القطاعي للارتفاع بنسبة 1.21%، وسط ارتفاع «دبي للاستثمار» 1.6% إلى 1.27 درهم، وتحسن «سوق دبي المالي» 0.12% و«شعاع كابيتال» 0.97%.

وارتفع مؤشر التأمين، 0.23%، مع ارتفاع «تكافل الإمارات» 6.92% إلى 1.39 درهم، و«سلامة» 0.32% إلى 0.636 درهم، مع تراجع «دار التكافل» 2.17% و«أمان» 1.59%.

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تراجع هامشي في أبوظبي



انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة هامشية بلغت 0.06% أي بما يعادل 2.8 نقطة ليغلق عند مستوى 5027.96 نقطة، متأثراً بتباين أداء المؤشرات القطاعية، وسط تراجع «البنوك» 0.48% و«الاستثمار والخدمات المالية» 0.40%، وارتفاع مؤشر «الاتصالات» 1.24% الذي ساهم في توازن أداء المؤشر العام للسوق.

وكان التباين واضحاً في قطاع البنوك، مع تراجع «أبوظبي الأول» 0.66% ليغلق عند 15.08 درهم، متصدراً الشركات الأكثر تداولاً في السوق بنحو 40.4 مليون درهم، فيما ارتفع «أبوظبي التجاري» 0.78% إلى 7.73 درهم، بعدما شهد سيولة بنحو 34.6 مليون درهم.

واستقر سهم «الدار العقارية» عند 1.99 درهم، وسط سيولة بنحو 17.2 مليون درهم، وارتفع «رأس الخيمة العقارية» 1.12% إلى 0.45 درهم.

وارتفع سهم «اتصالات» 1.24% إلى 16.36 درهم، وسط تداولات بقيمة 7.14 مليون درهم، ليخلق حالة من التوازن الذي شهدها السوق جراء تراجع «أبوظبي الأول» وباعتبارها من الأسهم المؤثرة في السوق.

أما على صعيد قطاع الطاقة، تراجع سهم «أدنوك للتوزيع» 0.37% إلى 2.68 درهم، بتداول 3.2 مليون درهم، كما تراجع «طاقة» 0.71% إلى 0.700 درهم، فيما ارتفع «دانة غاز» 0.32% إلى 0.95 درهم.

وفي قطاع الاستثمار، انخفض سهم «الواحة كابيتال» 0.98% إلى 1.01 درهم، بينما أغلق «إشراق للاستثمار» مرتفعاً بنسبة 0.78% إلى 0.39 درهم.



تداولات المستثمرين



تباينت تحركات المستثمرين الأجانب غير العرب في السوقين، بعدما سجلوا محصلة بيع طفيفة في دبي بنحو 2.26 مليون درهم، ومحصلة شراء بقيمة 8.77 مليون درهم في أبوظبي.

وبلغ إجمالي مشترياتهم في السوقين نحو 72.1 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 65.6 مليون درهم.

وسجل المواطنون محصلة بيعية بقيمة 20.5 مليون درهم، منها 1.6 مليون درهم في دبي، و 18.9 مليون درهم في أبوظبي. وبلغ إجمالي مشترياتهم 106.7 مليون درهم، ومبيعاتهم 127.25 مليون درهم.

وسجل العرب، محصلة بيعية بنحو 3.7 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بنحو 12.4 مليون درهم، ومبيعات بنحو 16.1 مليون درهم.

وفي المقابل، سجل الخليجيون، محصلة شراء في السوقين بنحو 17.7 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 35.3 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 17.6 مليون درهم.

وهدأت تداولات المؤسسات، لتصل مشترياتها في السوقين إلى نحو 157.8 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتها 159.3 مليون درهم، حيث سجلت محصلة بيعية طفيفة في دبي ب 5.3 مليون درهم، ومحصلة شرائية في أبوظبي بنحو 3.9 مليون درهم.

وبلغت مشتريات المستثمرين الأفراد نحو 68.7 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 67.2 مليون درهم.