اتحاد الكتّاب في رأس الخيمة يحتفي بحبيـب الصايغ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات- فرع رأس الخيمة موسمه الثقافي الجديد بأمسية تحت عنوان: «حبيب الصايغ.. أيقونة الثقافة والإبداع»، وذلك في قاعة مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وتضمنت الأمسية فعاليات عدة : مرسم حي، معرض لأعمال كتّاب من رأس الخيمة، وآخر لصور المغفور له الراحل حبيب الصايغ.

واستهلت الأمسية بكلمة وقصيدة للشاعرة فاطمة المعمري، عضوة مجلس الإدارة ورئيسة الهيئة الإدارية للفرع، تلتها كلمة وفاء للدكتور خليل عيلبوني، مدير مكتب الدكتور مانع سعيد العتيبة، وقراءة في قصائد حبيب الصايغ ألقاها الشاعر حسن النجار. وعُرضت مواد تسجيلية عن إنجازات الاتحاد خلال العام الماضي ومسيرة المغفور له حبيب الصايغ خلال مسيرة توليه رئاسة اتحاد الكتاب.

شهد الأمسية الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، ومحمد أحمد الكيت المستشار بالديوان الأميري، والدكتور محمد بن جرش، أمين عام الاتحاد، والشاعر أحمد العسم مؤسس الفرع، وسعيد العامري المستشار في وزارة الثقافة، والشاعر خالد الظنحاني، رئيس جمعية الفجيرة الثقافية، وخلف عنبر، رئيس جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية وعدد كبير من الكتاب والأدباء والجمهور.