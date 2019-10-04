شكرا لقرائتكم خبر عن المسرح المدرسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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ابن الديرة

نأمل أن تشمل اهتمامات وزارة التربية والتعليم، وهي في أوج انطلاقها بالعام الدراسي الحالي 2019 - 2020، محاولة الأخذ بيد المسرح المدرسي، والخروج به من دائرة المقرر والمطلوب إلى ساحة أهميته الحقيقية في تشكيل فكر الأجيال المتعاقبة من الشباب، وسلوكهم، ومشاعرهم وأحاسيسهم وعواطفهم، خاصة في مرحلة الطفولة المبكرة حيث يكون التأثير أقوى وأكبر وأكثر فاعلية.

مبادرة «بداية الحكاية» التي تطبق للعام الثاني، وتستهدف تطوير مهارات الصغار في مجالات الفن المسرحي المختلفة، وإن جاءت متأخرة عقوداً من الزمن، إلا أن وجودها أفضل مليون مرة من الاستمرار في انتظارها، كما أن هذا الوجود يواكب اهتمام القيادة الحكيمة للبلاد بالارتقاء بالأخلاق والفنون والأنشطة اللاصفية، جنباً إلى جنب مع العلوم.

ولعل المسرح يعتبر أكثر أشكال الفنون تأثيراً في الإنسان، لأنه يربط مباشرة بين المرسل والمتلقي، بلا وسائل وسيطة، ولا رتوش وأدوات تجميل، فالممثل والجمهور تجمعهما صالة واحدة، والتفاعل يكون وقتياً، وردود الفعل حية ومباشرة، ويمكن أن تكون مؤشراً للدلالة على مدى نجاح العمل المسرحي من عدمه.

الفن المسرحي من أرقى أشكال الفنون وأغناها تعبيراً عن الموضوعات التي تعالجها، ومن خلاله يمكن للموجهين التربويين المتخصصين أن يوجهوا رسائل تربوية هادفة إلى الأطفال والمراحل السنية القريبة المتعاقبة، ويشبعوا رغباتهم الطفولية البسيطة في التعبير والتقليد والتمثيل، وعندما يتمكن الطفل من تقمص شخصية وجدانياً وسلوكياً، فإنه يكون ذا مواهب كامنة بحاجة لمن يكتشفها، وينميها، ويصقلها.

ميل الطفل للفن المسرحي دليل ارتقاء شخصيته نفسياً ووجدانياً وتصالحه اجتماعياً مع نفسه والآخرين، ووجود استعداد لديه للتشكل الإيجابي وفق التأثيرات التي يتعرض لها، فإذا ما وجد الاهتمام الكافي عبر مراحله الدراسية المتعاقبة، فسيكون ضمن جيل مرهف الأحاسيس ورقيق المشاعر، وهو وحده الذي يمكنه أن يكون مساهماً جدياً وحقيقياً في مسيرة بناء بلده وتطويره ودفعه على سلم المجد إلى الأمام.

والمسرح علم وليس وسيلة تسلية فقط، ففيه التأليف والإخراج والدراما والكوميديا والقدرة على التعبير، ويتطلب ثقافة عامة لا غنى عنها للممثل أو الكاتب أو المخرج المسرحي، ونجاح المسرح المدرسي في تحقيق أهدافه يتطلب مزيداً من تراكم المعارف والتجارب والإبداع والتجديد، وتقديم الفكر الإيجابي ومحاربة المتطرف، ليكون الحصاد وفيراً، يمكن تلمسه في كفاءات وقدرات شباب الوطن وانتمائهم وتطلعاتهم للحاضر والمستقبل، وأفق فكرهم الإنساني.

وإذا نجح المسرح المدرسي فسيكون أفضل رافد للمسرح على المستوى الوطني بالممثلين والمفكرين والمبدعين والمهنيين، الذين لديهم سمو أخلاقي وفكر يخدم قضايا بلدهم الوطنية والقومية، وسيرتقي الوعي بأهمية المسرح سيد الفنون قاطبة، فيزداد محبوه والمتأثرون به، وكلها عوامل مفيدة ومساعدة لاستمرار مسيرة البناء والتنمية بنجاح كبير.

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