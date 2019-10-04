شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة..ملك الصدارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعد الملك الشرقاوي إلى الصدارة بعد فوز «مجنون» ومثير على العين 3-2 في مباراة قمة، كان بطلها البرازيلي إيجور كورنادو الذي سجل هدفين ومرر كرة الهدف الثالث.

ورفع الشارقة رصيده إلى 9 نقاط من 3 مباريات وتصدر بفارق نقطتين عن شباب الأهلي الذي تعادل مع الجزيرة صفر-صفر.

وحقق الظفرة فوزاً جديراً على النصر 2-1، في حين أن فريق حتا فاز على اتحاد كلباء 1-صفر.

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