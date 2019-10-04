ميسي وسواريز يعيدان هيبة برشلونة أمام إنتر ميلان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد ليونيل ميسي إلى تشكيلة برشلونة الإسباني وقاده مع زميله لويس سواريز إلى قلب تأخره أمام ضيفه إنتر ميلان والفوز 2-1، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم، الذي شهد تألقاً عربياً لافتاً بتسجيل المصري محمد صلاح هدفين والمغربي أشرف حكيمي هدفين، إضافة إلى هدف رائع يستحق نجومية الجولة من المغربي الآخر حكيم زياش.

شهد لقاء برشلونة وإنتر ميلان مشاركة النجم الأرجنتيني ميسي لمدة 90 دقيقة لأول مرة هذا الموسم، وهو شارك في صناعة الفوز عبر عمله الرائع في الهدف الأول، وصناعة الهدف الثاني بطريقة ساحرة، في حين كان لويس سواريز نجم ليلة «كامب نو» بتسجيله هدفين، ليفك «شيفرة» دفاع إنتر ميلان.

كما لعب التشيلي فيدال دوراً في الفوز بعد نزوله في الشوط الثاني، وقال ميسي عنه «فيدال يمنحك الكثير، فهو عدواني وقوي في استرجاع الكرات». ورفع النادي الكتالوني رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف بوروسيا دورتموند الألماني، فيما تجمد رصيد إنتر عند نقطة يتيمة في المركز الثالث أمام سلافيا براغ التشيكي.

وفاجأ إنتر ميلان أصحاب الأرض بهدف مباغت بعدما نفذ ركلة حرة لتصل الكرة إلى التشيلي ألكسيس سانشيز، ومنه إلى لاوتارو مارتينيز الذي انطلق سريعاً وسط عجز المدافع الفرنسي كليمان لانغليه عن اللحاق به، ليضعها الأرجنتيني بيسراه إلى يسار الحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيغن (2).

وعادل سواريز الأرقام بهدف رائع بكرة على الطائر بيمناه من على حدود منطقة الجزاء بعد عرضية من فيدال الذي تلقى بدوره تمريرة ميسي (58). وسجل سواريز هدف الفوز بعدما قام ميسي بفاصل مهاري على الجهة اليسرى ومررها إلى الأوروغوياني الذي أفلت من مواطنه المدافع دييغو غودين وأسكنها في الشباك (84).

وذكرت الإحصاءات أن الأرجنتيني ليونيل ميسي أكمل 10 مراوغات صحيحة ضد إنتر ميلان، أكثر من أي لاعب في البطولة هذا الموسم.



إنتر الرائع



في المقابل، قدم إنتر ميلان مباراة رائعة، وهو ما كان محل ثناء الصحف الإيطالية التي ألقت الضوء على غضب المدرب أنطونيو كونتي الذي رأى أن فريقه كان يستحق ركلة جزاء عندما كانت النتيجة 1-صفر لصالحه.

وعنونت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت «إنتر يظهر بشكل جيد ويخسر أمام برشلونة»، وتابعت «لاوتارو وضع إنتر في المقدمة، وسيطر النيراتزوري في الكامب نو طوال الشوط الأول، ثم ركلة جزاء لم تُمنح لسينسي، ولكن سواريز قلب النتيجة».

ونقلت الصحيفة تصريح المدرب كونتي الذي رأى أن الحكم كان عليه أن يظهر الاحترام لإنتر ميلان ويمنحه ركلة جزاء.

وعنونت صحيفة «كوريري ديللو سبورت»: «رؤوس عالية، لاوتارو سجل بعد دقيقتين، الموقف الشجاع لإنتر يعد بأشياء عظيمة».

وأضافت «سواريز يلدغ إنتر المذهل، النيراتزوري صمد 60 دقيقة، لويس سواريز يسجل هدفين، وكونتي يهاجم الحكام».

من جهتها، قالت صحيفة «توتو سبورت» ان إنتر ميلان أبقى برشلونة تحت الضغط لمدة 60 دقيقة في الكامب نو.



دراجة حكيمي



وقاد الظهير المغربي أشرف حكيمي بوروسيا دورتموند إلى فوز صعب خارج قواعده على سلافيا براغ 2-صفر، بتسجيله هدفي اللقاء.

وسجل حكيمي صاحب 20 عاماً، الذي وصل إلى دورتموند في صيف 2018 معارًا من ريال مدريد الإسباني لموسمين، أول أهدافه مع النادي الأصفر والأسود في دوري الأبطال. وأعرب المدرب السويسري لوسيان فافر عن سعادته بأداء حكيمي، وقال «لقد لعب بشكل رائع رغم أنه ليس معتاداً على هذا المركز» في إشارة إلى إشراك الظهير الأيمن في مركز الجناح الأيسر، فيما اعتبر مدافع سلافيا أوندري كوديلا أن «حكيمي جلس على دراجته النارية وتجاوز الجميع».

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ثنائية إنقاذية



وأهدر ليفربول حامل اللقب تقدمه بثلاثية نظيفة على ضيفه سالزبورغ النمساوي قبل أن ينقذه المصري محمد صلاح ويسجل له هدف الفوز 4-3، فيما سقط هجوم نابولي الإيطالي أمام عقبة مضيفه غنك البلجيكي فعاد متعادلاً من دون أهداف ضمن المجموعة الخامسة.

وتصدر نابولي الترتيب بأربع نقاط، بفارق نقطة عن كل من سالزبورغ وليفربول.

وجاء الشوط الأول غزيرا في الأهداف، افتتحه السنغالي ساديو ماني (9) وأضاف أندرو روبرتسون الثاني (25)، ومحمد صلاح الثالث (36)، لكن الفريق الضيف سجل ثلاثة أهداف عبر الكوري الجنوبي هوانغ هي - تشان (39) والياباني تاكومي مينامينو والنرويجي هالاند (60).

لكن صلاح أنقذ ليفربول بتسجيله الهدف الثاني له والرابع لفريقه بعد تحويله رأسية فيرمينو في الشباك (69).



أياكس الرائع



وسجل المغربي حكيم زياش هدفاً رائعاً من تسديدة صاروخية ليقود أياكس امستردام الهولندي، إلى فوزه الثاني على أرض فالنسيا الإسباني 3-صفر.

وبعد هدف زياش (8)، أهدر دانيال باريخو ركلة جزاء للمضيف (25)، قبل أن يؤكد كوينسي بروميس (34) ودوني فان دي بيك (67) النقاط في مباراة مثيرة.

وفي المجموعة الثامنة أيضا، سجل المهاجم الشاب المتألق تامي ابراهام هدف الافتتاح ضد مضيفه ليل الفرنسي في يوم عيد ميلاده الثاني والعشرين (22). وبرغم معادلة النيجيري فيكتور اوسيمهين (33)، منح البرازيلي ويليان (78) هدف الفوز لتشكيلة المدرب فرانك لامبارد التي حققت فوزها الأول وتساوت بثلاث نقاط مع فالنسيا بفارق 3 عن أياكس المتصدر.

وفي المجموعة السابعة، حقق ليون الفرنسي المتعثر راهناً فوزه الأول على أرض لايبزيغ الألماني بهدفي الهولندي ممفيس ديباي (11) ومارتان تيرييه (65)، رافعاً رصيده إلى أربع نقاط بالتساوي مع زينيت الروسي الذي تخطى بنفيكا البرتغالي 3-1 بأهداف ارتيم دزيوبا (22) وروبن دياس (70) خطأ في مرمى فريقه والإيراني سردار ازمون (78)، مقابل هدف الإسباني راوول دي توماس (85).



ميسي: الفوز أعاد الهدوء إلى برشلونة