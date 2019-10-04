«تويتر» يحتفي بعودة رائد الفضاء الإماراتي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

تفاعل مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بشكل كبير مع رحلة العودة لأول رائد فضاء إماراتي، هزاع المنصوري، من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض، ليصبح أول رائد فضاء عربي يزور محطة الفضاء، بآلاف التغريدات والصور ومقاطع الفيديو، ليحتل وسم #الإمارات_في_الفضاء موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»

واحتفى مغردون إماراتيون بعودة هزاع المنصوري بإطلاق هاشتاج «#مرحباً_هزاع»، وأعربوا عن فخرهم واعتزازهم بالإنجاز الذي حققه هزاع المنصوري، مؤكدين أن الدولة اليوم بدأت عهداً جديداً من الإنجازات العالمية والنوعية.

وشدد المغردون على أن خطوة الإمارات بإرسال هزاع المنصوري إلى المحطة الدولية للفضاء، تعد إنجازاً عربياً هائلاً في طريق تأسيس بنية تحتية في عالم الفضاء، كما تعد الحدث الأضخم علمياً في الوطن العربي، حيث يعد المنصوري فخراً وعزاً لكل عربي، مؤكدين أن الإمارات كالعادة وتبعاً لرؤيتها الخلاقة ترسل رسالة فريدة ملهمة ومضيئة بالأمل للمنطقة برمتها من خلال هذا المشروع الإماراتي العظيم «طموح زايد».

وكتب الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، بعد 8 أيام على متن محطة الفضاء الدولية.. عاد هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي إلى الأرض سالماً، ليكتمل الإنجاز ويتحقق «طموح زايد». طريق الألف ميل في سباق الإمارات نحو ريادة قطاع الفضاء يتسارع، وها هي الإنجازات تتوالى والطموحات تكبر، والمريخ هدف قيادتنا وطموح شبابنا القادم.

وكتب الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام: «هزاع المنصوري حلقت بطموحنا جميعاً وتركت بصمة إماراتية تاريخية في صفحات الإنجاز العلمي العالمي.. مبارك لنا ولكل العرب ماتحققه دولتنا بتوقيع أبنائها».

وغرد الأمير سطام بن خالد آل سعود قائلاً: «عودة رائد الفضاء هزاع المنصوري بعد رحلته إلى الفضاء الحمد لله على سلامتك ونفتخر نحن كسعوديين بهذا الإنجاز ونبارك لأهلنا وإخواننا في دولة الإمارات الشقيقة».

في إحدى التغريدات خالد عبدالله الجنيبي المصحوبة بمقطع فيديو يوثق لحظة وصول هزاع المنصوري كتب: «لحظة تاريخية لهذا الوطن الجميل.. حفظك الله يا فخر الإمارات».

وقال الدكتور حمد الحمادي في تغريدة على «تويتر»: «شكراً يا فخر الإمارات على هالإنجاز».. «يوم تاريخي مميز في دولتنا الغالية ووطننا العربي، هزاع المنصوري وموعد مع كتابة أحرف من نور في فضاء الكون برحلته إلى محطة الفضاء الدولية.. اللهم احفظه ووفقه في مهمته».

أما مبارك العبد الله فقال: «مرحبا مليون يا نجماً سطع فوق المجرات» فيما قالت ميساء راشد غدير: «الحمد لله على سلامتك قرّت عيون الوطن بشوفك»، واقترح أبو أحمد، تسمية أحد الشوارع أو المعالم البارزة بالدولة باسم البطل الإماراتي هزاع المنصوري.

«فعلوها عيال زايد.. قال خلفان الكعبي، مضيفاً شعور فخر واعتزاز بوصول هزاع المنصوري كأول رائد فضاء إماراتي وعربي بوصوله إلى محطة الفضاء الدولية».

وكتبت فريدة الظاهري في مجموعة من التغريدات «إن الإنجاز الذي قام به هزاع المنصوري هو نجاح للإمارات والوطن العربي ككل، حيث جاء اليوم الذي نرى فيه النجاح الإماراتي.. يتحول إلى فخر للعرب كلهم.. مبروك للإمارات وللعرب».

الدكتور وليد الحمادي كتب «لا مستحيل في دار زايد وليس في حدود الأرض فقط، بل على اتساع الفضاء».. «نحقق حلم نهضة الإمارات، تحقق حلم طلما راود قلب أبينا زايد الله يرحمه.. بسواعد أبنائه.. إمارات الفخر والعز»، وكتب جمال الحربي «الحمد لله على سلامتك يا بطل.. حققت حلم زايد في الفضاء وقريباً ستحتفل بعودتك دار زايد وشعبها».

وقال أحمد الكندي: «من حطيت رجلك يا هزاع بدارك.. انتفض لك ترابها كرامة وتوجيب.. الكل يترقب قدومك ويقول مرحباً بك.. وقلوبهم قالت لك حيّ ومرحيب».