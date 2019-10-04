رئيس البرلمان العراقي: سنعمل على توفير سكن لمحدودي الدخل

Thaier Al-Sudani

كما دعا إلى "تحقيق فوري بشأن الاعتداء على المتظاهرين"، مشيراً إلى أنه "على المتظاهرين الحرص على أبناء ​القوات المسلحة​"، مؤكداً أن "التظاهرات درس مهم لكافة المسؤولين".

وطالب رئيس البرلمان العراقى بحساب عسير للمفسدين، مؤكداً أن الفساد آفة يعرض مستقبل العراق للخطر، وأن خطر الفساد لا يقل عن خطر الإرهاب.

وتابع الحلبوسى، "ندعم مطالب المتظاهرين وندعو للحفاظ على الممتلكات".

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق، مظاهرات حاشدة مطالبة بإسقاط الحكومة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد.

واستخدمت قوات الأمن العراقية الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع، خلال اليوم الثالث من الاضطرابات، التي خلفت 31 قتيلاً، معظمهم من المتظاهرين.