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Thaier Al-Sudani
وطالب رئيس البرلمان العراقى بحساب عسير للمفسدين، مؤكداً أن الفساد آفة يعرض مستقبل العراق للخطر، وأن خطر الفساد لا يقل عن خطر الإرهاب.
وتابع الحلبوسى، "ندعم مطالب المتظاهرين وندعو للحفاظ على الممتلكات".
وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق، مظاهرات حاشدة مطالبة بإسقاط الحكومة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد.
واستخدمت قوات الأمن العراقية الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع، خلال اليوم الثالث من الاضطرابات، التي خلفت 31 قتيلاً، معظمهم من المتظاهرين.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البرلمان العراقي: سنعمل على توفير سكن لمحدودي الدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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