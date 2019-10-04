تحالف سائرون يطالب رئيس الوزراء العراقي ببرنامج حكومي "قابل للتطبيق"

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جاء ذلك في بيان لكتلة سائرون ألقتها في البرلمان العراقي بشأن دعوة مقتدى الصدر لتعليق عضويتهم في مجلس النواب، بحسب السومرية نيوز.
وشدد البيان على أن رئيس الوزراء العراقي مطالب ببرنامج حكومي مخصص لإجراء إصلاحات تلبي مطالب الشعب، داعين لسلمية التظاهرات التي تشهدها البلاد والابتعاد عن أعمال الشغب.
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وأضاف عبد المهدي أن التصعيد في التظاهر بات يؤدي إلى إصابات وخسائر في الأرواح ونحن نضع ضوابط صارمة لعدم استخدام العنف المفرط".
وأعلن رئيس الوزراء العراقي أنه تم الاتفاق مع مجلس القضاء على إطلاق سراح المعتقلين ممن لم يرتكب جرائم جنائية، مؤكدا أن بعض الشعارات المرفوعة كشفت عن محاولة اختطاف الاحتجاجات وتضييع مطالبها المشروعة.
وكانت السلطات العراقية قد قطعت خدمات الإنترنت بشكل كامل عن بغداد، وكذلك المناطق الأخرى في جنوب ووسط البلاد، التي تشهد استمرارا للاحتجاجات الشعبية.
وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني عراقي بأن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من اقتحام مطار بغداد.
وتشهد مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات في العراق، تظاهرات غاضبة منذ مساء الثلاثاء ، للمطالبة بالإصلاح.
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