ماذا فعلت سلوى عيد التي أشاد بها ملك البحرين

وفازت سلوى بالميدالية الذهبية لسباق 400 متر، ضمن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في قطر، مسجلة 48.14 ثانية، وهو ثالث أسرع زمن في تاريخ هذا السباق، بحسب وكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وهنأ ملك البحرين العداءة، ونوه بعطائها المتميز وتألقها اللافت في هذا الاستحقاق العالمي لتعزز مكانة المملكة وتبرهن على ما تمتلكه رياضة ألعاب القوى البحرينية من عناصر بارزة.

كما هنأ جميع المشاركين البحرينيين في منافسات بطولة العالم لألعاب القوى على ما حققوه من نجاح ونتائج مشرفة، مثنيا على النتائج المتميزة غير المسبوقة التي يواصل تحقيقها أبطال وبطلات ألعاب القوى على الصعيد الإقليمي، والقاري، والعالمي والتي عكست ما وصلت إليه رياضة ألعاب القوى البحرينية من مستويات متطورة، ومكانة مرموقة، وما تزخر به من مواهب طيبة قادرة على المنافسة والتفوق.

وأكد ملك البحرين، الحرص المستمر على تقديم كل الرعاية والدعم والتشجيع لشبابنا الرياضي في كافة الألعاب ليواصلوا عطاءهم ومسيرتهم الناجحة لإعلاء شأن الوطن وتعزيز مكانته الرفيعة.