مسلحون مجهولون يحرقون مقر قناة في بغداد

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نقلت مراسلة "سبوتنيك" عن علي المكدام، الناشط في مجال حقوق الإنسان، إن مسلحين اقتحموا مقر قناة "دجلة" الفضائية العراقية، وأضرموا النار فيه.
© REUTERS / ALAA AL-MARJANI
ويذكر أن القناتين العراقيتين كانتا تغطيان التظاهرات في بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد بصورة مكثفة.
وتشهد مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات في العراق، تظاهرات غاضبة منذ مساء الثلاثاء ، للمطالبة بالإصلاح.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في وقت سابق، حظر التجول في بغداد حتى إشعار آخر، على خلفية المظاهرات التي تشهدها مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.
وكانت السلطات العراقية قد قطعت خدمات الإنترنت بشكل كامل عن بغداد، وكذلك المناطق الأخرى في جنوب ووسط البلاد، التي تشهد استمرارا للاحتجاجات الشعبية.
وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني عراقي بأن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من اقتحام مطار بغداد.
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