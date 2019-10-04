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وفي وقت سابق، قال مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، إن قوات الأمن ضبطت مسلحين إيرانيين، حاولوا التسلل إلى العراق.
أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن مصدر محلي، بأن القوات الأمنية ضبطت مسلحين إيرانيين، حاولوا المرور من نقطة أمنية، شمالي البلاد.
© AP Photo / Hadi Mizban
وألمح المصدر إلى أن السفير الإيراني لدى العراق، وصل إلى قضاء بلد، وسط طيران مكثف وتشدد أمني واسع النطاق.
وأشارت مراسلة "سبوتنيك" في العراق إلى أن المتظاهرين في بغداد، تمكنوا قبل يومين، من الإمساك بأحد العناصر الذين يطلق عليهم "المندسين"، الذين يقومون بضرب المتظاهرين والقوات الأمنية معا، وعند التحدث معه تكلم باللغة "الفارسية".
وتشهد مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات في العراق، تظاهرات غاضبة منذ مساء الثلاثاء، للمطالبة بالإصلاح.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في وقت سابق، حظر التجول في بغداد حتى إشعار آخر، على خلفية المظاهرات التي تشهدها مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.
وكانت السلطات العراقية قد قطعت خدمات الإنترنت بشكل كامل عن بغداد، وكذلك المناطق الأخرى في جنوب ووسط البلاد، التي تشهد استمرارا للاحتجاجات الشعبية.
كانت هذه تفاصيل خبر خلية الإعلام الأمني: مقتل عنصرين من القوات العراقية ومواطنين اثنين بنيران قناصين مجهولين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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