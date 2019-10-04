شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الأمنى العراقى يعلن مقتل 4 أشخاص بنيران قناصين مجهولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقي، اليوم الجمعة، مقتل أربعة مواطنين بينهم عناصر أمن بنيران قناصين فى بغداد.

وقالت الخلية فى بيان لها أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن أربعة أشخاص بينهم منتسبان من القوات الأمنية قتلوا فى ساحة الطيران ومول النخيل وشارع فلسطين وطريق محمد القاسم اثناء خروجه من الباب الشرقى ببغداد"، مضيفة أن ذلك تم بنيران قناصين مجهولين.

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يشار إلى أن الإعلام الأمنى أكد، فى وقت سابق، وجود حالات قنص بين صفوف المتظاهرين والقوات الامنية لخلق الفتنة.

فيما أكدا الرئيس العراقى برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فى وقت سابق اليوم، على حفظ الأمن المجتمعى ونبذ العنف وسلامة المتظاهرين والقوات الأمنية، ووجوب المباشرة بخطة عمل واجراءات سريعة ودقيقة تتعلق بالواقع الخدمى وتلامس حياة المواطنين بشكل مباشر، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية القصوى لاتخاذ إجراءات صارمة فى مكافحة الفساد.