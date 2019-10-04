شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع الجزائرية تعلن مقتل إرهابى شمالى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الجمعة، مقتل إرهابى بولاية عين الدفلى، شمالى البلاد.

وقال البيان إنه "فى إطار مكافحة الإرهاب واستكمالا للعملية التى مكنت من القضاء على إرهابى من طرف قوات الجيش أمس الأربعاء إثر نصب كمين بجبل عمرونة بضواحى بلدية جمعة أولاد الشيخ ولاية عين الدفلى قضت مفرزة للجيش اليوم الجمعة على إرهابى ثانى وضبطت بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف خلال العملية التى لا تزال متواصلة.

وأكد البيان أن هذه النتائج تؤكد مرة أخرى على فعالية المبادرة التى تعتمدها القيادة العليا للجيش بهدف القضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة فى البلاد.