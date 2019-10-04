شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلى على حدود قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص فلسطينيا اليوم الجمعة خلال احتجاجات أسبوعية على الحدود بين إسرائيل وغزة.
وقال الجيش الإسرائيلى إن نحو 6 آلاف فلسطينى تجمعوا على طول الحدود وإن بعضهم ألقى عبوات ناسفة وقنابل باتجاه السياج، الذى يفصل غزة عن إسرائيل، وصوب عربة عسكرية.
وقال متحدث باسم الجيش إن القوات ردت بأدوات مكافحة الشغب وأطلقت النار ، وقالت وزارة الصحة فى غزة إن 40 شخصا آخرين أصيبوا بينهم 18 بالذخيرة الحية.
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