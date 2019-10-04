شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلى على حدود قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص فلسطينيا اليوم الجمعة خلال احتجاجات أسبوعية على الحدود بين إسرائيل وغزة.

وقال الجيش الإسرائيلى إن نحو 6 آلاف فلسطينى تجمعوا على طول الحدود وإن بعضهم ألقى عبوات ناسفة وقنابل باتجاه السياج، الذى يفصل غزة عن إسرائيل، وصوب عربة عسكرية.

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وقال متحدث باسم الجيش إن القوات ردت بأدوات مكافحة الشغب وأطلقت النار ، وقالت وزارة الصحة فى غزة إن 40 شخصا آخرين أصيبوا بينهم 18 بالذخيرة الحية.