شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى: ملتزمون بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، إن الحكومة ملتزمة بأعلى درجات الشفافية، مضيفاً: "ملتزمون بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد" ، و حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن المرجعية الدينية تبرهن مرة أخرى على أنها صمام أمان للعراق. ودعا رئيس الوزراء العراقى السلطتين التشريعية والقضائية لتنفيذ الإصلاحات، كما دعا الكتل السياسية الكبرى لتوفير شروط الإصلاح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء العراقى: ملتزمون بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.