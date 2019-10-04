شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان اللبنانى يؤكد ضرورة الاستعداد الدائم لمواجهة "المخططات الإسرائيلية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس أركان الجيش اللبنانى، اللواء الركن أمين العرم، ضرورة حفاظ القوات المسلحة على أقصى درجات الاستعداد والجاهزية، وذلك لمواجهة "مخططات إسرائيل" فى ظل الظروف الدقيقة التى تشهدها البلاد والمنطقة.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الأركان اللبنانى، وحدات من الجيش فى عدد من مناطق الجنوب اللبنانى، للوقوف على الإجراءات الدفاعية والأمنية التى تتخذها الوحدات العسكرية.

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وأشار إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الجيش اللبنانى، وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة العاملة فى الجنوب اللبنانى (يونيفيل) وذلك فى إطار تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 (الصادر فى أعقاب العدوان الإسرائيلى على لبنان صيف عام 2006) .

وأثنى رئيس أركان الجيش اللبنانى على التضحيات التى تبذلها القوات المسلحة دفاعًا عن حدود البلاد وكرامتها وحفاظا على استقرار المنطقة.