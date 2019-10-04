شكرا لقرائتكم خبر عن الحريرى: هناك هجمة غير طبيعية على لبنان.. ولم نعلق العمل فى مشروع الموازنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريرى، صحة أنباء حول تعليق العمل الوزارى لإنجاز مشروع موازنة العام المقبل 2020 انتظارا لاتفاق القوى السياسية على الإصلاحات المالية والاقتصادية الواجب تنفيذها، معتبرا أن لبنان يتعرض لـ "هجمة غير طبيعية" فى الآونة الأخيرة.

وقال الحريرى، فى تصريحات للصحفيين مساء اليوم، إن الحكومة تعمل بشكل متواز على كل الملفات فى وقت واحد، مشيرا إلى أنه يتم التركيز خلال هذه الأيام على الإصلاحات الواجب تنفيذها لمعرفة ما يمكن تضمينه منها فى مشروع الموازنة.

وأضاف، "صحيح أنه لدينا مشاكل، لكن الحكومة تعمل لكى تجد حلولا لهذه المشاكل، وأتمنى على من يتحدث بالاقتصاد أن ينطلق من الواقع الذى نعيشه، هناك جهد كبير تقوم به الحكومة للخروج من هذه الأزمة".

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وسبق وعبر الحريرى، عن امتعاضه الشديد من تداول عدد من الصحف ووسائل الإعلام اللبنانية أنباء على نطاق واسع، قال إنها غير صحيحة، تفيد أن لبنان على وشك التعرض لانهيار مالى واقتصادي، ووجود خلافات سياسية عميقة مع عدد من المسئولين من بينهم رئيس الجمهورية ميشال عون والقوى السياسية فى شأن ملفات الموازنة والإصلاحات الاقتصادية.

وكان وزير المالية على حسن خليل، قد أعلن قبل يومين أن مجلس الوزراء أوشك على الانتهاء من مناقشة مشروع موازنة العام المقبل لتقديمه إلى المجلس النيابى حتى يمكن إقرار الموازنة فى المواعيد التى حددها الدستور.