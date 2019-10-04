الرئيس التونسي: وضع البلاد له تداعيات خطيرة على مصداقية الانتخابات

تونس/يسرى ونّاس/الخليج 365

قال الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، الجمعة، إن "الوضع الذي تعيشه البلاد له تداعيات خطيرة على مصداقية الانتخابات والمسار الديمقراطي".

جاء ذلك في كلمة للناصر بثها التلفزيون التونسي الرسمي.

ويطرح وُجود مرشح الرئاسة عن حزب "قلب تونس" نبيل القروي القابع منذ 23 أغسطس/آب الماضي في السجن بتهم "فساد"، جدلا في تونس، بالنظر إلى مبدا تكافؤ الفرص الذي يفرضه القانون لقيام كل مرشح بحملته الانتخابية.

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