قالن و"أوبراين" يبحثان إنشاء المنطقة الآمنة في سوريا

أنقرة / فيردي توركتن/ الخليج 365
بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، مسألة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.
جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، الجمعة، بحسب ما أفادت مصادر في الرئاسة التركية للأناضول.
وأوضحت المصادر أن الطرفان ناقشا مسائل ثنائية بين البلدين، إضافة إلى حجم التبادل التجاري المستهدف بينهما بقيمة 100 مليار دولار.
كما بحثا إنشاء المنطقة الآمنة في شمالي سوريا، ومكافحة الإرهاب و آخر التطورات في ليبيا.
وأعرب قالن عن تطلعات تركيا إلى تسريع خطوات إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا، ووقف الدعم المقدم لتنظيم "ب ي د/ ي ب ك" الإرهابي.
وهنأ قالن أوبراين على منصبه الجديد متمنيا له النجاح.
وفي 7 أغسطس/آب الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا؛ لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة.
والثلاثاء المنصرم، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول العملية التركية المرتقبة بشرق الفرات: "لم يعد بمقدورنا الانتظار ولو ليوم واحد، وليس لدينا خيار سوى الاستمرار في طريقنا".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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