اتحاد الناشرين العرب يدعو لترجمة المزيد من الكتب التركية إلى العربية

إسطنبول / الخليج 365

أكد الأمين العام لاتحاد الناشرين العرب بشار شبارو، الجمعة، أهمية ترجمة كتب وأعمال تركية إلى اللغة العربية.

كلمة شبارو جاءت في تصريح للأناضول، في إطار معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي، بنسخته الخامسة.

وأشار شبارو إلى أن عدد كبيرا من الكتب العربية ترجمت إلى اللغة التركية، بينما الكتب المترجمة من التركية إلى العربية قليلة.

وأضاف: "في الواقع الكتب المترجمة تحمل أهمية كبيرة بالنسبة لنا العرب، وينبغي زيادة ترجمات الأعمال المكتوبة خاصة خلال الفترة العثمانية".

وأعرب عن أمله في تطور معرض إسطنبول الدولي للكتاب إلى مستوى أعلى في الأعوام المقبلة.

وأشار شبارو إلى أواصر العلاقات التاريخية والثقافية بين العرب وتركيا.

وقال في هذا الخصوص: "هنالك علاقة خاصة بشكل عام بين العرب وتركيا، وعلاقة تاريخية، فكانت تركيا مكان الخلافة الإسلامية وبالتالي هنالك تاريخ وعراقة وعلاقات عائلية بين العرب والأتراك".

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ولفت إلى ازدياد الطلب على الكتب العربية في تركيا، خصوصا في ظل الظروف التي تمر بها سوريا، ودول عربية أخرى، فضلا عن ارتفاع عدد الأتراك المهتمين باللغة العربية.

وقال "هناك حضور عربي كبير في تركيا بالإضافة إلى مدارس تعلّم باللغة العربية بالتالي هم يحتاجون إلى الكتب، وهذه الجالية العربية تحتاج إلى الكتب، والمدارس تحتاج إلى الكتب وهنالك اهتمام من الأتراك باللغة العربية أيضا".

وأكد أن اتحاد الناشرين العرب يركز بشكل أساسي على الثقافة.

وأضاف أن "اتحاد الناشرين العرب يشجع أي عمل يزيد التلاحم بين الناطقين بالتركية وأبناء اللغة العربية".

والسبت انطلق معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي، بدورته الخامسة، في مركز أوراسيا للمؤتمرات بمنطقة "يني كابي" وسط إسطنبول، وتتواصل فعاليات حتى 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

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