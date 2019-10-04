استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي قطاع غزة

غزة/الخليج 365-

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الجيش الإسرائيلي قتل شابا فلسطينيا، مساء الجمعة، وأصاب 54 آخرين، بينهم 22 شخصا، بالرصاص الحي، خلال اعتداءه على المشاركين في مسيرات "العودة وكسر الحصار"، شرقي قطاع غزة.

وقالت الوزارة، في تصريح مقتضب، وصل وكالة الخليج 365، إن الفلسطيني، علاء نزار حمدان (28 عاما) استشهد، شرقي بلدة جباليا، شمالي القطاع، دون مزيد من التفاصيل.

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كما ذكرت الوزارة، أن 54 فلسطينيا، أصيبوا، بينهم 22 شخصا، بالرصاص الحي.

وتوافد آلاف الفلسطينيين، الجمعة، نحو خمس نقاط تقع قرب السياج الأمني الذي تقيمه إسرائيل قرب حدود قطاع غزة، للمشاركة في المسيرات التي بدأت منذ مارس/آذار 2018.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف؛ ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.