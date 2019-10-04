الاتحاد الأوروبي يعتزم حذف سويسرا والإمارات من قائمة ملاذات الضريبة

بروكسل / الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أنه يعتزم حذف سويسرا والإمارات، من قائمة البلدان غير المتعاونة في المجال الضريبي.

جاء ذلك في بيان صدر من مجلس أوروبا، عن اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، في لوكسمبورغ، بمشاركة وزراء مالية 28 دولة في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي سيحدّث، في الاجتماع، قائمة البلدان التي لا تتعاون في المجال الضريبي.

وأكد أن الاتحاد سيحذف اسم سويسرا، والإمارات من قائمة البلدان غير المتعاونة ضريبيا، أو ما يعرف بالقائمة السوداء للملاذات الضريبية.

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وفي عام 2017، أطلق الاتحاد الأوروبي صياغة لائحة عن الملاذات الضريبية، بعد الكشف عن مؤسسات وشركات وشخصيات، تستخدم حسابات "أوفشور" للتهرب الضريبي، وتكون هذه المؤسسات واقعة خارج بلد إقامة المُودع، وتكون غالبًا في بلدان ذات ضرائب منخفضة أو مؤسسات مالية لا تخضع للرقابة الدولية.

وتهدف لائحة الاتحاد الأوروبي إلى مكافحة التهرب الضريبي، عبر دراسة النظام الضريبي للعديد من الدول.

وفي حال سمح النظام الضريبي لدولة ما، لدولة أخرى بالتهرب الضريبي، يدرج الاتحاد الأوروبي الدولة المعنية في قائمتها السوداء للدول غير المتعاونة ضريبيا.

ولدى تعهد هذه الدول لدى الاتحاد الأوروبي، بإصلاح نظامها الضريبي، يحذف الاتحاد البلدان المتعهدة من قائمتها السوداء.

ويخضع الاتحاد الأوروبي، الدول المدرجة على القائمة السوداء للملاذات الضريبية، إلى إجراءات مشددة في التعاملات المالية.

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