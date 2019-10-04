إصابة رجل أمن اثر ملاحقته لشخصين مشتبه بهما بمكة

الخليج - خالد الهديبي

تعرض احد افراد الدوريات الأمنية بالعاصمه المقدسه بمكة المكرمة مساء امس الخميس باصابات متفرقة نتيجة ملاحقته لشخصين مشتبه بهما كانا يستقلان دراجة نارية ونتج عن الملاحقة، كسر في جمجمة الراس ونزيف بالرأس وقد دخل في غيبوبة تامة وادخل على اثرها العنايه المركزة بمستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر .

وفي التفاصيل عندما اشتبهة دورية أمنية بدراجه ناريه يستقلها شخصين في شارع الستين بمكة في وقت متأخر من الليل وعند ملاحظتهما للدورية، قام الشخصين برمي الدراجه والهروب على الاقدام. وقام الرقيب/ناشي عمار المقاطي بالنزول والترجل من الدورية ومتابعة الشخصين بشارع الستين وعند توجد زميله المرافق بالدورية في الشارع الثاني وجد الرقيب/ ناشي المقاطي، ملقي على الارض وهو في غيبوبة.

وحسب المصادر الأولية ان الإصابة كانت نتيجة لسقوط رجل الأمن على الرصيف من أثر الجري على الأقدام خلف الشخصين ولا زالت التحقيقات جارية.

وقام مدير دوريات العاصمه المقدسة العقيد/محمد

سعدالسهيمي ، وضابط المهمات الرائد/جمعان الزهراني بزيارة رجل الأمن للأطمئنان على صحته والوقوف الى جانبه ومن خلال ” صحيفة الخليج الإلكترونية “يناشد والد رجل الأمن وزير الداخلية بنقل ابنه الى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لوجود الإمكانيات الطبية المتقدمة.