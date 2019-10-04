حساب المواطن يكشف مصير الدعم في حالة حذف المستفيد لحسابه

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف برنامج حساب المواطن، مصير الدعم في حالة حذف الحساب من قبل المستفيد.

وأوضح البرنامج ردا على استفسار أحد المستفيدين عن إمكانية حصوله على الدعم في حالة حذف الحساب، بقوله: إنه “في حال تم حذف الحساب لن يتم صرف الدعم”.

وكان برنامج “حساب المواطن” قد أعلن في وقت سابق صدور نتائج الأهلية للدورة 23 لشهر أكتوبر 2019، موضحا أنه يمكن للمستفيدين التحقق من نتائج الأهلية من خلال الدخول على بوابته الإلكترونية.