غرفة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية

دعا عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض المهندس منصور الشثري السعوديين الباحثين عن العمل من الجنسين التقدم لإجراء المقبلات الشخصية، لشغل (260) وظيفة أعلنت عنها (9) شركات في القطاع الخاص، وقال إن المقابلات الخاصة بالوظائف ستبدأ في الفترة من (6 الى 10) اكتوبر الجاري بمقر الغرفة والشركات، مضيفا أن الوظائف تغطي عددا من المجالات المهنية، منها (119) وظيفة مخصصة للسيدات و (141) وظيفة للرجال.

واشار الشثري الى أن طرح هذه الوظائف يأتي ضمن سياسة الغرفة في مجال توظيف السعوديين والسعوديات بمؤسسات القطاع الخاص، داعيا الباحثين عن العمل والراغبين في العمل بالقطاع الخاص التقديم لشغل هذه الوظائف، مؤكدا حرص الغرفة على تسخير قدراتها وعلاقتها لتكون حلقة وصل بين منشآت القطاع الخاص بمنطقة الرياض لتوفير المزيد من فرص التوظيف للباحثين عن العمل.

يذكر أن الوظائف المعلن عنها تشمل (ممثل علاقة عملاء، موظف إدارة دخول، تسويق مبيعات، مندوب مبيعات، استقبال، منسقة، تسويق، مساعدة تسويق، موظفة مبيعات، محاسب، مساعدة تنفيذية، ممثل علاقات حكومية، مندوب مشتريات، محاسب، بائعة، مهندس مدني، مهندس كهرباء، مهندس ميكانيكي، فني سلامة، مشرف جودة، موظفين IT عام)، وقد قامت بطرحها شركات (تضاريس نجد، دانة الأرياف، الفؤادية للمقاولات، كنتال الطبية والتجارية، هوني مون، ريبلز كيتوبي العربية السعودية للتموين، خدمات الدعم التكاملية الواعدة، الكفاءات العالية).