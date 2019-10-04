تفاصيل لقاء القصر... ماذا حمل السفير القطري من الأمير تميم إلى البرهان

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، وأوضح الكبيسي فى تصريح صحفي عقب اللقاء الذي جرى امس الخميس أن اللقاء تطرق الى تطورات ملف السلام في دارفور، مشيرا إلى أنه نقل لرئيس مجلس السيادة تحيات أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس وزراء دولة قطر.

© AP Photo / Abdalla Hamdok

وكانت أنباء راجت بعد عزل الرئيس السوداني عمر البشير عن توتر العلاقات بين السودان وقطر، إثر ما تم تداوله حول رفض المجلس العسكري في السودان استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية، عبد الرحمن آل ثاني.

ورغم نفي المجلس العسكري في السودان هذا الأمر، وقوله إنه لم تصل أي طائرة قطرية إلى الأراضي السودانية.

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إلا أن نائب رئيس المجلس العسكري السوداني السابق، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، قال إن مقاطعة قطر من أول مرة، وعدم استقبالهم (القطريين) هو خطأ، وأنه من المفروض استقبالهم وقبولهم كالآخرين.

​وقال حميدتي في مقابلة مع "سبوتنيك" حول سبب وقوف قطر ضد المجلس العسكري: "قطر، نحن أيضا نعترف أنه من أول مرة قاطعناهم ولم نستقبلهم، ونحن نعترف أننا أخطأنا، المفروض ألا نقاطع، والمفروض أن نقبلهم مثل الآخرين، لكن هم استعملوا معنا أشد عداوة، وثانيا لديهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية أتى ولم يبلغنا، وهو أتى إلى دولة يجب أن يحترموا سيادتها، هو أتى ونحن رفضنا قدومه".

وأضاف أن "قناة الجزيرة موجهة ضد الدعم السريع، وضد المجلس العسكري، ووراءها دولتها طبعا، "لكي نكون واضحين، يجب أن نقول الحقائق، وراءها دولتها قطر، الآن هي دولة موجهة كامل قوتها لكي تدمر المجلس العسكري، والدعم السريع".