شكرا لقرائتكم خبر عن حظر استغلال الأطفال على السوشيال ميديا.. أبرز تعديلات"حماية الطفل"بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صحيفة "عكاظ" السعودية اليوم تفاصيل التعديلات المقترحة على مشروع نظام حماية الطفل بالسعودية والتى ناقشها مجلس الشورى السعودى فى جلسته التى عقدت مؤخرا، حيث تشدد التعديلات المقترحة على حظر استغلال الأطفال عبر السوشيال ميديا بأى شكل من الأشكال.

وتنص التعديلات على حماية الطفل من التعرض لأى إيذاء سواء جسدى أو نفسى تعرضه أو للتمييز على أساس العرق أو الجنس ، ونقلت الصحيفة عن مصادرها ، أن هذا النظام يسرى على الاطفال السعوديين وعلى أبناء السعوديات المتزوجات من غير سعودى.

ونصت المواد المعدلة على إلزام الجهات ذات العلاقة بإنشاء قاعدة بيانات لحظر انخراط أي شخص له سوابق تحرش جنسي أو اضطرابات نفسية الاختلاط والاحتكاك بالأطفال في مهن ومواقع تسمح لهم بالتعامل مع الأطفال في المستقبل، وتحدد اللائحة المدة اللازمة لبقاء المدان في قاعدة البيانات حسب درجة الجسامة ومدة العقوبة وراعت التعديلات حقوق وواجبات الوالدين في التأديب غير المؤذى.