شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشعب التونسى يبحث مع وفد مركز "كارتر" جهود إنجاح الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس مجلس نواب الشعب التونسى بالنيابة عبد الفتاح مورو، مع وفد من مركز "كارتر" لمراقبة الانتخابات، الاستحقاق الانتخابى (انتخابات الرئاسة التونسية) بمختلف مراحله والجهود الرامية إلى إنجاحه.

وذكر مجلس نواب الشعب، فى بيان ،اليوم الجمعة، أنه تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بخصوص مسار الانتقال الديمقراطى وما يشهده من تطور بفضل المجهودات المشتركة وحرص مختلف الأطراف المعنية على تكريس مبادئ دستور تونس الجديد وبناء الجمهورية الثانية، كما تم التطرق إلى خصوصيات النظام الانتخابى فى تونس وما يتطلبه من تعديلات بما يسهم فى تعزيز البناء الديمقراطى.

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ونوه مورو، إلى النتائج الإيجابية التى حققها المسار الانتقالى فى تونس، مبرزا الدور الذى اضطلعت به الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تأمين مختلف المحطات الانتخابية وإنجاحها.

فيما أكد أعضاء وفد مركز كارتر لمراقبة الانتخابات تقديرهم لمسار الانتقال الديمقراطى فى تونس، وأعربوا عن اهتمامهم بعمل مجلس نواب الشعب ودوره فى تكريس مبادئ الديمقراطية والإسهام فى إنجاح هذا المسار عبر مختلف وظائفه.