شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق التصويت فى اليوم الرئيسى لانتخابات "الوطنى الاتحادى" الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق عملية التصويت فى اليوم الرئيسى لانتخابات المجلس الوطنى الاتحادى الإماراتى، غدا السبت، عبر 39 مركزا انتخابيا موزعة على كافة مناطق الدولة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - اليوم الجمعة - أن عملية التصويت تبدأ فى الثامنة من صباح غد وتنتهى فى الثامنة من مساء اليوم ذاته ليتم بعد ذلك فرز الأصوات ضمن نظام التصويت الإلكترونى ومن ثم إعلان النتائج الأولية للفائزين.

ودعت اللجنة الوطنية الإماراتية للانتخابات أعضاء الهيئات الانتخابية إلى المشاركة فى هذا الواجب الوطنى والتصويت لمن يرون أنه الأقدر على تمثيلهم والإدلاء بأصواتهم التى تعكس ثقة الوطن بأبنائه وثقتهم به وليكونوا مشاركين فاعلين فى صناعة المستقبل ومساهمين داعمين لدور المجلس الوطنى الاتحادى ولمسيرة العمل البرلمانى التى تواصل التقدم بخطى ثابتة ومستمرة فى الإمارات.