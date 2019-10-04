شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإماراتى يختتم زيارته إلى واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، والتى التقى خلالها، جاريد كوشنر كبير مستشارى الرئيس دونالد ترامب والمبعوث الرئاسى لشؤون الرهائن هيو دوجان، إلى جانب بعض من كبار مستشارى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي.

وأكد آل نهيان والمسؤولون الأمريكيون خلال الاجتماعات - حسبما ذكرت وكالة الانباء الإماراتية (وام)، اليوم الأربعاء - على أهمية استمرار التعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية من أجل تعزيز المصالح المشتركة ومكافحة التطرف والإرهاب والعمل على بناء مستقبل مشرق لمنطقة الشرق الأوسط كما تم التأكيد على العلاقات التجارية المتينة بين البلدين.

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وقال آل نهيان "إن دولة الإمارات ملتزمة بالعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية على مواجهة التحديات العالمية الملحة وضمان استقرار المنطقة والعالم والاستفادة من كافة الفرص لتحقيق الازدهار فى البلدين"، كما التقى فى مبنى الكونجرس الأمريكى بمجموعة من مستشارى أعضاء مجلس الشيوخ فى لجنتى القوات المسلحة والعلاقات الخارجية.

ونوه عبد الله بن زايد خلال اللقاءات بالتعاون القائم بين البلدين فى المجالين الأمنى والاقتصادي، كما بحث المساعى الجديدة الرامية لتعزيز المصالح المشتركة.