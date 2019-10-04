شكرا لقرائتكم خبر عن قيادة العمليات المشتركة فى بغداد: لم نصرح باستخدام العنف ضد المتظاهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قيادة العمليات المشتركة في بغداد، إن الأوضاع تحت السيطرة والقوات الأمنية تحمي الممتلكات العامة والخاصة، ولا توجد أي أوامر لاستخدام العنف ضد المتظاهرين، وذلك بحسب نبأ عاجل بثته فضائية سكاي نيوز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قيادة العمليات المشتركة فى بغداد: لم نصرح باستخدام العنف ضد المتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.