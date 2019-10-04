شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب "أوتشا" بالسودان: مكافحة الكوليرا تحتاج إلى 20.3 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" بالسودان، إن الشركاء فى المجال الإنسانى بحاجة إلى 20.3 مليون دولار، فى الأشهر الثلاثة القادمة، لمكافحة ومنع الكوليرا فى السودان.

وأضاف مكتب "أوتشا"، فى بيان، أن الشركاء فى المجال الإنسانى طوروا خطة لمواجهة الكوليرا والاستجابة لها، ويسعون إلى الحصول على 20.3 مليون دولار أمريكى للأشهر الثلاثة القادمة.

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ولفت إلى استمرار ارتفاع عدد حالات الكوليرا المشتبه فيها، حيث تم الإبلاغ عن 226 حالة، بما فى ذلك ثمانى حالات وفاة فى ولايتى النيل الأزرق (جنوب السودان) وسنار (شمال النيل الأزرق).

وأوضح أن، وزارة الصحة الاتحادية فى السودان، طلبت تطعيم 1.6 مليون شخص، بلقاح الكوليرا، فى المناطق شديدة الخطورة فى ولايتى النيل الأزرق وسنار.