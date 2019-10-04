وزير الدفاع المصري يوجه رسالة للسيسي

وقال وزير الدفاع المصري، في برقيته، إن "هذا النصر حقق أعظم انتصارات الأمة العربية في تاريخها الحديث وجسد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة".
مؤكدا أنه "لا تهاون مع معتد ولا تفريط في حبة رمل من أرض مصر ولا تسامح في استرداد سيادتنا على أراضينا".
كما وجه زكي رسالة للرئيس المصري، شدد فيها علن أن "رجال القوات المسلحة المصرية على استعداد كامل لحماية الوطن وشعبه، وقادرين على التصدي لمحاولات المساس بأمنه واستقراره والقضاء على كل مظاهر الإرهاب والتطرف".
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