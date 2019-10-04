الخارجية الأردنية تؤكد سلامة جميع رعاياها في العراق

صرح مدير العمليات في وزارة الخارجية السفير سفيان القضاة "أن السفارة الأردنية في بغداد تتواصل وبشكل دوري مع المواطنين الأردنيين المقيمين هناك وتؤكد سلامتهم جميعا"، كما نقلت وكالة "بترا".
وأكدت وزارة الخارجية الأردنية على المواطنين الأردنيين المقيمين والزائرين للعراق وخصوصا في العاصمة بغداد، وفي ضوء هذه الأحداث الاستثنائية، ولغايات السلامة العامة، أهمية الابتعاد عن مناطق التوتر والتجمعات وتوخي الحيطة والحذر أثناء تنقلهم، والالتزام التام عما يصدر من السلطات العراقية من تعليمات بهذا الخصوص وذلك حفاظا على سلامتهم، والتواصل الفوري مع السفارة الأردنية في بغداد في حال حدوث أي طارئ.
وتشهد مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات في العراق، تظاهرات غاضبة منذ مساء الثلاثاء ، للمطالبة بالإصلاح.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في وقت سابق، حظر التجول في بغداد حتى إشعار آخر، على خلفية المظاهرات التي تشهدها مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.
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