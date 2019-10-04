- 1/2
- 2/2
وأوضح الكاظمي، في حديثه لراديو "سبوتنيك" إنه تبعا لذلك خرجت مظاهرات يقودها الشعب العراقي بنفسه بدون تسييس ولا توجد أي جهة تقف وراء هذه المظاهرات، وكان الشعب العراقي يتوقع أن يخرج رئيس الوزراء بخطاب إلى الشعب العراقي ليضع النقاط على الحروف ويكون هناك تغيير حقيقي، ولكن الخطاب الذي ظهر به عادل عبد المهدي لم يكن بالمستوى المطلوب.
© AFP 2019 / Ahmad Al-Rubaye
وكان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي قد صرح بأن الحكومة العراقية قدمت ألف موظف حكومي متهم بالفساد إلى المحاكمة، مضيفا: "لا توجد حلول سحرية ولا يمكن للحكومة أن تحقق كل المطالب خلال سنة واحدة".
وفي كلمة وجهه للشعب العراقي وبثها التلفزيون الرسمي، قال عبد المهدي: "أتحدث إليكم اليوم في ظرف حساس تمر به البلاد، حديث مكاشفة ووضوح وحرص لتجنب أن ينزلق البلاد إلى الإخلال بالأمن إلى تدمير الدولة وهو البيت الكبير الذي يجمعنا وتقع مسؤولية حمايتها علينا جميعا".
كانت هذه تفاصيل خبر محلل عراقي: خطاب رئيس الوزراء لم يكن بالمستوى المطلوب لتلبية مطالب الشارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.