البحرين تهنئ الإمارات بنجاح رحلة المنصوري التاريخية

أرسل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد برقية تهنئة إلى نائب رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، هنأه فيها بنجاح الرحلة التاريخية التي قام بها رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي، وأول رائد فضاء عربي على متن محطة الفضاء الدولية.

© REUTERS / POOL رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري لحظة وصوله الأرض بعد مهمة إلى محظة الفضاء الدولية، 3 أكتوبر/تشرين الأول 2019 Advertisements

وكان قد أرسل رئيس مجلس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، برقية تهنئة إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أيضا يهنئه بهذا الخصوص، وفقا لوكالة "أنباء البحرين".

وأشاد ولي العهد البحريني بهذه الخطوة المتقدمة والتي تعد نقلة نوعية في توجه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مجال الفضاء، متمنيا لدولة الإمارات المزيد من التقدم والازدهار.