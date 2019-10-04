- 1/2
- 2/2
أرسل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد برقية تهنئة إلى نائب رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، هنأه فيها بنجاح الرحلة التاريخية التي قام بها رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي، وأول رائد فضاء عربي على متن محطة الفضاء الدولية.
© REUTERS / POOL
رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري لحظة وصوله الأرض بعد مهمة إلى محظة الفضاء الدولية، 3 أكتوبر/تشرين الأول 2019
وكان قد أرسل رئيس مجلس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، برقية تهنئة إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أيضا يهنئه بهذا الخصوص، وفقا لوكالة "أنباء البحرين".
وأشاد ولي العهد البحريني بهذه الخطوة المتقدمة والتي تعد نقلة نوعية في توجه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مجال الفضاء، متمنيا لدولة الإمارات المزيد من التقدم والازدهار.
كانت هذه تفاصيل خبر البحرين تهنئ الإمارات بنجاح رحلة المنصوري التاريخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.