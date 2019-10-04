دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «بيان تحذير» من البحرين لرعاياها في العراق: غادروا فورًا

دعت مملكة البحرين، رعاياها، إلى عدم السفر في الوقت الحالي إلى جمهورية العراق، كما دعت مواطنيها بالعراق إلى مغادرته فورًا، بسبب الاحتجاجات في عدة مدن ضد الفساد الحكومي والتي أدت إلى سقوط مئات القتلى والجرحى.

حيث طالبت وزارة خارجية البحرينية، في بيان لها، المواطنين، إلى عدم السفر إلى العراق في الوقت الراهن، نظرًا للظروف الأمنية التي يمر بها، كما دعت كل المواطنين المتواجدين في العراق إلى ضرورة المغادرة فورًا، وذلك ضمانًا لأمنهم وحفاظًا على سلامتهم، وفقًا لوكالة أنباء البحرين.

كما طالبتهم بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن الاضطرابات والتجمعات واتباع تعليمات السلطات المحلية المختصة.

مراسل فرانس24: "الأوضاع في العراق تتجه نحو مزيد من التوتر"

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وأشار بيان الخارجية، إلى أنه لطلب المساعدة يرجى التواصل على الأرقام التالية: سفارة مملكة البحرين في بغداد (009647814256980)، القنصلية العامة في النجف (009647728672227)، مكتب العمليات بوزارة الخارجية: (0097317227555).

وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، قد دعا مساء أمس الخميس، المواطنين الكويتيين الذين ينوون السفر إلى العراق؛ إلى التريث وعدم السفر في الوقت الراهن بسبب الاضطرابات والتظاهرات التي تشهدها عدة مدن عراقية، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وعلى صعيد الأحداث بالداخل العراقي، ذكر المتحدث باسم علي البياتي، عضو مجلس مفوضية حقوق الإنسان بالعراق، أمس الخميس، مقتل 25 شخصًا بينهم عنصران بقوات الأمن، وإصابة 1484 شخصًا، بينهم 401 من رجال الأمن، خلال الاحتجاجات التي شهدت اشتباكات مع قوات الأمن في عدة محافظات عراقية.

وشهد العراق، أمس الخميس، انقطاعًا في خدمات الإنترنت في جميع أنحاء البلاد، وذلك عقب تعطّل مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وإنستجرام وواتساب، أول أمس الأربعاء، في جميع أنحاء البلاد ما عدا كردستان.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أعلن مساء أول أمس الأربعاء، حظر التجول في العاصمة بغداد حتى إشعار آخر، وتضمن قرار حظر التجول «منع التجوال التامّ في بغداد من الساعة الخامسة صباح الخميس وحتى إشعار آخر»، وتابع أنه سيتم استثناء المسافرين من وإلى مطار بغداد وعجلات الإسعاف والحالات المرضية من قرار حظر التجوال، كما سيتم أيضًا استثناء العاملين في الدوائر الخدمية كالمستشفيات ودوائر الكهرباء والإسالة من قرار حظر التجوال، مشيرًا إلى أنَّ المحافظين هم المنوط بهم اتخاذ القرار الخاص بإعلان حظر التجول في محافظاتهم.