شكرا لقرائتكم خبر عن برهم صالح و الحلبوسى يؤكدان أهمية حفظ الأمن وسلامة المتظاهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رئيس الجمهورية العراقى برهم صالح، و رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسى، اليوم الجمعة؛ لبحث التظاهرات التى تشهدها العراق.

وأكدا صالح والحلبوسى، وفقًا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، على حفظ الأمن المجتمعى ونبذ العنف وسلامة المتظاهرين والقوات الأمنية، ووجوب المباشرة بخطة عمل واجراءات سريعة ودقيقة تتعلق بالواقع الخدمى وتلامس حياة المواطنين بشكل مباشر، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية القصوى لاتخاذ إجراءات صارمة فى مكافحة الفساد.

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واندلعت التظاهرات فى العراق، احتجاجًا على الفساد والبطالة وغياب الخدمات فى بغداد، قبل أن تمتد إلى مناطق الجنوب فى حين بدت المحافظات الشمالية والغربية هادئة نسبيا.