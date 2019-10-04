شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يفضح فبركة إعلام الحوثيين وزعمهم السيطرة على مناطق حدودية مع السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت القوات المشتركة للتحالف العربى باليمن بقيادة المملكة العربية السعودية فيديو يكشف الفبركة التى قامت بها ميليشيات الحوثى فى المقاطع المصورة التى روج لها الإعلام التابع لها زاعما سيطرة الميليشيا على مناطق حدودية مع السعودية قرب منطقة "نجران".

يظهر الفيديو أخطاء وقعت فيها الميليشيا أثناء التصوير تفضح الفبركة لانتصاراتها المزيفة، منها دمج أكثر من مقطع مصور من زوايا مختلفة، ظهور أبراج الاتصالات بتلك المناطق واختفائها فى مشاهد أخرى بنفس المنطقة، أيضا تناقض الطقس فى مشاهد التصوير التى قامت بها الميليشا على أساس أنه تصوير لتلك المناطق الحدودية مع السعودية عقب سيطرتها المزعومة عليها.

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وقد وصف العقيد الركن تركى المالكى ،المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف المشتركة الذى تقوده السعودية في اليمن الحوثيين بشن "حملة إعلامية مضللة"، وذلك فى رده على ما أعلنه إعلام الحوثيين حول شن هجوم قرب الحدود السعودية "منطقة نجران" وعن وجود أسرى لديهم.

وقال المالكي، إن الادعاءات التي تصدر من "الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لا تمتّ للحقيقة بصلة"، مبيناً أنه من غير المناسب أن يرد التحالف على مثل هذه الادعاءات.

وأوضح العقيد المالكي، خلال المؤتمر الدوري لقيادة القوات المشتركة للتحالف أن التحالف ليس لديه ما يخفيه وبالتالي فإن ما نشره الإعلام الحوثي "مجرد مسرحية"، مشيراً إلى أن إجمالي خسائر الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في المدة ما بين 16 سبتمبر 2019 حتى 30 سبتمبر 2019 بلغت 421 معدة وسلاح، إلى جانب مقتل 881 شخصا من تلك الميليشيات الحوثية.