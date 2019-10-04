شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس اليمنى يدعو إلى اصطفاف وطنى واسع لإنهاء الانقلاب الحوثي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

دعا نائب الرئيس اليمنى، الفريق على محسن الأحمر، اليوم الجمعة، إلى اصطفاف وطنى واسع لإنهاء الانقلاب الحوثى المدعوم من إيران.

وقال الأحمر، كما أفادت قناة العربية الإخبارية، "نرحب بدعوة نائب وزير الدفاع فى المملكة العربية السعودية الشقيقة للوقوف صفا واحدا أمام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإيرانى".

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وأضاف، "ندعو أبناء الوطن بمختلف قواه السياسية والوطنية إلى الاصطفاف خلف قيادته الشرعية ضد مشروع إيران التخريبى فى اليمن، لإنهاء الانقلاب الحوثى المدعوم من إيران".

وكان نائب وزير الدفاع السعودى الأمير خالد بن سلمان، قد قال فى وقت سابق، إنه "آن الأوان ليقف اليمنيون، كل اليمنيين، ونحن معهم، صفا واحدا أمام مشروع الفوضى والفتنة والدمار الإيرانى" ، مضيفا أنه على اليمنيين "أن يقدموا مصلحة وأمن اليمن وسلامة واستقرار وازدهار شعبه الكريم على أى مصالح أخرى".