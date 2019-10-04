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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح رحلة "المنصورى" للفضاء..قصيدة جديدة لمحمد بن راشد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، عن سعادته بنجاح رحلة رائد الفضاء الإماراتى هزاع المنصورى الذى عاد بنجاح للأرض أمس الخميس بعد قضائه 7 أيام بمحطة الفضاء الدولية، بقصيدة جديدة من تأليفه بعنوان "طموح زايد" ، والتى نشرها صباح اليوم على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام".
أكد "بن راشد " من خلال قصيدته أن هذا كان حلما ضمن أحلام الشيخ زايد ـ رحمه الله ـ التى طالت عنان السماء، وأكد أيضا أن الشباب هم فخر وطنهم ورفعته.
وكان الشيخ محمد بن راشد ، أجرى اتصالاً مع المنصوري في ثاني أيام تواجده على متن محطة الفضاء الدولية، من مقر مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي، مهنئاً إياه لوصوله بهذا الإنجاز التاريخي لدولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية، في أول رحلة إماراتية مأهولة إلى الفضاء، مع كونه أول رائد فضاء عربي يزور محطة الفضاء الدولية، محققاً طموح زايد في بلوغ الفضاء.
وإليكم نص قصيدة بن راشد عن نجاح رحلة "هزاع"
راجــع بـعون الله إلـى الـدار
هـــــزاع والـــــرده حــمــيـده
بـعـين الـعـرب سـويت مـقدار
لأجــل الـوطـن فـعـلك يـزيـده
وأحـــلام زايــد دايــم إكـبـار
وع عـيـال زايــد مـب جـديده
تـلـبـس أكـالـيـل مــن الـغـار
مــن الـفـضا ورحـلـه سـعيده
فخر العرب وإسمك بهم طار
ف أكـــوان وأجـــرام بـعـيـده
عــرف بـوخـالد كـيـف يـختار
قـــايــد ونــظــراتـه ســديــده
فــارس عـلـى الـعادين كـرار
عـــســـاه أيـــامـــه مـــديــده
لــه نـظـرة تـبـعد ع الأنـظـار
والــعــلــم مـــنــه نـسـتـفـيـده
شـعـبه يـحـبه كـبـار وصـغار
وكـــل الـعـرب حـكـمه تـريـده
وخـوانـه لــي زاكـيـن وخـيـار
ذخـــري لــلأوقـات الـشـديده
طـمـوحـنـا عــالــي ونــخـتـار
نـمـضي إلــى الـمريخ سـيده
وشــبـابـنـا بــاســل ومــغــوار
عــن الـهـدف مـاشي يـحيده
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