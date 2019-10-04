شكرا لقرائتكم خبر عن النقل السعودية تنفى فرض رسوم طرق ابتداء من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة النقل السعودية، فى بيان لها ما تم تداوله بأحد الصحف حول اعتزامها فرض تعرفة رمزية على استخدام الطرق ابتداء من العام 2020، وتحديد قيمة الرسوم على استخدام الطرق.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة لوكالة الأنباء السعودية :"موضوع رسوم الطرق لايزال قيد الدراسة لحين استكماله وليس على وشك التنفيذ حتى في عام 2020، وذلك ما صرح به معالي وزير النقل الدكتور نبيل العامودي في لقاء مع صحيفة الشرق الأوسط في سبتمبر الماضي".

وألقى المتحدث الضوء على أن وزارة النقل "تحتفظ في حقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل ينشر معلومات مغلوطة أو يسيء للوزارة وفق للأنظمة المرعية المعمول بها في المملكة".