"حماس" تدين محاولة "اغتيال" قاسم سليماني

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الجمعة، محاولة اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني.
وقال حازم قاسم، الناطق باسم الحركة، في بيان وصل وكالة الخليج 365 نسخة منه:" محاولات اغتيال سليماني، لا تخدم إلا المشروع الصهيوني".
وأضاف إنها تهدف إلى "إثارة الخلافات والقلاقل التي تضعف قدرة الأمة على مواجهة التحديات التي تمر بها، نتيجة التغول الصهيوني عليها بغطاء أمريكي فج".
والخميس، أعلن رئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني، حسين طائب، إحباط محاولة لاغتيال قائد "فيلق القدس"، قاسم سليماني، قبل ثلاثة أسابيع في مسقط رأسه، مدينة كرمان جنوبي البلاد.
وقال طائب في، كلمة أمام قادة من الحرس، إنّ محاولة الاغتيال "خططت لها أجهزة استخبارات عربية وإسرائيلية"، حسبما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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